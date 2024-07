Furto al supermercato Sisa a Palermo. I ladri sono entrati nell’esercizio in via Francesco Laurana a due passi dalla sede dell’Inps e hanno portato via l’incasso di oltre duemila euro e prosciutti crudi interi, forme di parmigiano e diverse bottiglie di alcolici.

Almeno un paio di persone dopo aver forzato una porta d’emergenza, si sono intrufolate per ben due volte nei locali del punto vendita. Sul colpo indagano i carabinieri.