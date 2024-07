Cade da quattro metri durante un trasloco a Palermo, è grave a Villa Sofia

Un giovane della Guinea è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri in un centro che si trova in via Villa Giocosa a Palermo. Il giovane ha una ferita al collo forse provocata dal vetro della finestra che è andato in frantumi e diverse contusioni. Nel centro era in corso un trasloco. stato portato all’ospedale Villa Sofia. E’ in osservazione. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri.