Palermo, perde il controllo del suo scooter per alcuni dossi sull'asfalto: ferito un ragazzo

Ancora buche e dossi cause di incidenti a Palermo. Un ragazzo è caduto con lo scooter intorno alle 13 in via Monte San Calogero, una traversa di via Belgio tra via Monti iblei e via dei Nebrodi. Secondo quanto ricostruito, a fargli perdere il controllo, in pieno rettilineo, sarebbero stati dei dossi, che a causa delle ombre generate dagli alberi non sono ben visibili ma comunque davvero molto pericolosi e che fanno perdere il controllo a tante, troppe persone.

Il ragazzo è finito per terra riportando diverse ferite, per fortuna non gravi: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Villa Sofia in codice giallo.