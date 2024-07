Malore mentre nuota, muore a Finale di Pollina Daniela Lombardo: era sorella gemella del giornalista Vincenzo

Stava nuotando in un tratto di mare vicino alla sua casa di Pollina, è morta fra le braccia di Vincenzo, che si trovava con lei al momento della tragedia. Commovente il ricordo della sorella affidato ai social da Vincenzo Lombardo: «Daniela - scrive - era un angelo, era la mia metà, la mia gemella, la mia famiglia. Una donna di una intelligenza non comune, di una purezza d'animo come pochi. Mi ha protetto da piccolo: era lei la più forte. L'ammiravo per la tenacia che metteva nei suoi studi, poi nel suo lavoro e ancor di più, nonostante le avversità, nella sua vita. Bastavano una sua carezza e un semplice sorriso per farmi stare bene. Il destino prima ci ha separato dai nostri genitori Mario e Salva e poi mi ha separato dalla mia gemella nel giorno del nostro compleanno, spegnendo un'ultima candela di luce. Cara Daniela, sei andata via tra le mie braccia ma sono certo che ti stanno accogliendo Mamma e Papà, tornado a farti sorridere, come meriti. Ciao sorella mia, ciao Daniela. Il mio cuore è con te».

Laureata con il massimo dei voti in Economia Aziendale alla prestigiosa Università Bocconi di Milano, Daniela ha dimostrato fin da subito una determinazione e una capacità fuori dal comune. La sua carriera ha preso il volo immediatamente dopo la laurea, segnata da traguardi incredibili che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore dei mercati europei.

Il suo percorso è stato costellato di successi accademici e professionali: una Medaglia d’Oro per meriti scolastici alla Bocconi, un Master all’Università di Copenaghen e uno stage in connessione europea a Lussemburgo. Daniela ha ricoperto ruoli di rilievo in istituzioni finanziarie di prim’ordine, iniziando come funzionario di Mediocredito Centrale a Milano, per poi proseguire come funzionario intergovernativo a Parigi in Eutelsat, dove pianificava il ritorno degli investimenti per i lanci dei satelliti.

Il funerale di Daniela Lombardo sarà celebrato domani (lunedì 29 luglio) alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a Cefalù.

A Vincenzo Lombardo, addetto stampa dell'Ospedale Giglio di Cefalù, le condoglianze del Giornale di Sicilia