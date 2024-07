Emorragia cerebrale mentre celebra la messa a Montelepre, grave don Ferdinando Toia

Una emorragia cerebrale lo ha colpito mentre stava celebrando la messa. È ricoverato in gravi condizioni a Palermo don Ferdinando Toia (nella foto), 50 anni, vicario generale della diocesi di Monreale. Adesso «la situazione sembra essere stabile e, in questi casi, non è poco – ha detto l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi –. Grazie per le vostre preghiere e perché state facendo pregare anche le vostre comunità».

Per anni anche direttore della Caritas, Toia è stato anche parroco di Santa Teresa a Monreale e, al momento dell'ictus che ha causato l'emorragia cerebrale, stava celebrando nella chiesa Madre di Montelepre, davanti a decine di fedeli.

Don Ferdinando è molto conosciuto per il suo impegno nella pastorale, molti i messaggi sui social: «La nostra comunità parrocchiale insieme all'arciprete monsignor Salvia, al viceparroco don Giampiero e a monsignor Anfuso - scrivono dalla Chiesa Madre di Partinico - prega per don Ferdinando Toia, affidandolo all'intercessione della Madonna del Ponte perché possa recuperare presto la salute e tornare al suo prezioso servizio alla nostra Arcidiocesi. Esprimiamo vicinanza alla sua famiglia e al nostro arcivescovo monsignor Gualtiero Isacchi».