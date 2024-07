Legionella ai Cantieri culturali di Palermo, partita la bonifica: concerti salvi

«In relazione al caso di legionella riscontrato in due dei 13 bagni dei locali sede dall’Accademia di Belle Arti ai Cantieri Culturali della Zisa, preciso che tutte le attività per la bonifica dei luoghi sono state attivate e che tutti i concessionari sono stati tempestivamente avvisati». Lo afferma l’assessore all’Igiene pubblica del Comine di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. E al momento non sono a rischio i concerti.

«Si è ritenuto necessario, in via precauzionale, procedere alla chiusura degli uffici comunali dotati di cisterna - aggiunge - e di dare comunicazione dell’accaduto agli altri concessionari di spazi all’interno dei Cantieri. Con serenità affermo che tutte le misure necessarie alla tutela della salute pubblica sono state poste in essere e che le attività previste potranno continuare in tutti i luoghi con il rispetto delle prescrizioni indicate e senza esporre a rischi di contagio, tramite utilizzo di bagni chimici e garantendo approvvigionamenti idrici esterni alla rete comunale».