Palermo, vandalizzata la ruspa che doveva ripulire le spiagge della costa Sud

Vandalizzata e messa fuori uso la ruspa che tra pochi giorni avrebbe dovuto occuparsi della pulizia degli arenili in costa Sud. Nella notte qualcuno ha lanciato grossi massi contro il mezzo di proprietà del settore Villa e Giardini del Comune, mandando in frantumi i vetri dell’abitacolo.

Non contento, chi ha agito ha anche inserito tra i cingoli delle assi di legno, per evitare di far muovere la ruspa che si trovava conservata all’interno della struttura degli ex Bagni Virzì.

«Tra pochi giorni sarebbero iniziate le operazioni di pulizia nella zona della Bandita» spiega Giovanni Colletti, consigliere della seconda circoscrizione. «Poi sarebbe stato il turno di Romagnolo. Siamo arrabbiati: non possiamo continuare ad essere ostaggio di certuni. Siamo sdegnati e amareggiati per questi gesti che ostacolano e vanificano il grande lavoro che si sta portando avanti per la rinascita della Costa Sud.

Chiedo con forza che ci siano maggiori controlli negli arenili, soprattutto nei fine settimana, quando gli incivili la fanno da padrone e molti posteggiano i propri mezzi sulla spiaggia».