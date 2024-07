Due incidenti a Palermo: auto si ribalta in viale del Fante, un ferito

Due incidenti stradali questa mattina a Palermo. Il primo questa mattina, in viale del Fante, con uno scontro tra due auto, una vettura ribaltata e una persona che è rimasta incastrata e liberata dai vigili del fuoco: il ferito è stato trasportato a Villa Sofia in codice rosso, ma le sue condizioni non sono gravi.

L'altro sinistro in via Notarbartolo, con uno scontro tra un'auto e uno scooter: l'uomo in sella alla moto è rimasto ferito e trasportato al Civico, ma anche in questo caso non in gravi condizioni. Indagini da parte della polizia municipale.