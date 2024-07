Palermo, morto a 63 anni l'ingegnere Vincenzo Nicoletti: «Sei stato la determinazione e il sorriso»

Morto a Palermo l'ingegnere Vincenzo Nicoletti, 63 anni. Se n'è andato alle 23 del 17 Luglio, a causa di un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Gli amici raccontano che poco prima era in perfetta salute, senza nessun tipo di problema, nulla che facesse presagire la sua morto. I funerali saranno celebrati ai Cappuccini di Palermo, domani, venerdì 19 luglio, alle 11.30.

«Volevo ancora una volta ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, per la dignità che mi hai coltivato, per la serenità che mi hai concesso, per il valore della vita che mi hai restituito. Te ne sei andato, Vincenzo mio, e gran parte della nostra comunità perde nell’improvviso della fatalità un uomo di raro valore che ha saputo fare della “continua disponibilità verso chiunque” un vissuto tutto di poesia. Io stesso ho sillabato il senso della vita con le tue perle di saggezza, ed oggi ciò che rimane è l'assenza. Lasci tutti impietriti.