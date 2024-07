Furti a Palermo, colpi in ristoranti e centri medici

Nuovi furti a Palermo con spaccata in centro. I ladri hanno preso di mira il ristorante Balata (nella foto). Hanno mandato in frantumi la vetrina la vetrina e si sono portati via il registratore di cassa. Altro colpo in un negozio cinese in via Torino. Anche in questo caso è stato aperto un varco nella vetrina e anche in questo caso i malviventi si sono portati via il registratore di cassa. Terzo furto nel centro fisioterapico che si trova in via Principe di Villafranca. In questo caso, dopo avere forzato l’ingresso, i ladri hanno portato via apparecchiature del centro. Le indagini sui tre colpi sono condotte dalla polizia.