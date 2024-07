Manca la corrente elettrica a Palermo, i vigili del fuoco alimentano macchine per respirazione

Vigili del fuoco impegnati tutta la notte a causa dei continui black out a Palermo hanno alimentato due macchine per la respirazione assistita in due abitazioni, una in piazza Don Bosco e l’altra in via Imperatore Federico.

Diversi sono stati i residenti che sono stati soccorsi perché rimasti bloccati in ascensore. Dall’Enel fanno sapere che sono state utilizzate cinque power station, mega gruppi elettrogeni per fronteggiare l’emergenza e altri otto gruppi elettrogeni. Ancora oggi i tecnici Enel stanno lavorando per cercare di risolvere l’emergenza anche se a macchia di leopardo si segnalano zone dove questa mattina si sono registrati altri black out.