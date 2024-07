Spacciatore in bicicletta arrestato a Palermo, nel borsello i soldi incassati

La polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto a Palermo V.D., 30 anni, pluri-pregiudicato, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di cessione onerosa di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia Porta Nuova, in via Piave, nella zona universitaria palermitana.

Il minuzioso lavoro degli investigatori, caratterizzato da servizi di osservazione, pedinamenti e approfondita conoscenza del territorio, ha consentito di trarre in arresto l'uomo che risultava essere sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora implementato dal divieto di uscire dalla propria abitazione in orario notturno.

L’uomo, nonostante tali misure, sembrerebbe non avere sospeso la propria “redditizia” attività. Il pusher, difatti, continuava a presidiare la “sua” piazza di spaccio a bordo di bici elettrica, utilizzata per fare da spola fra luogo in cui custodiva le dosi di sostanza stupefacente ed i singoli acquirenti. A tradire il giovane le ingenti somme di denaro custodite in un borsello che portava a tracolla, di cui non sapeva fornire credibili giustificazioni sulla provenienza.

Le indagini sono state caratterizzate da lunghi servizi di osservazione e pedinamento anche con la mappatura dei sistemi di video-sorveglianza installati in quel tratto viario e l’acquisizione delle loro riprese.