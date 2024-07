Ventuno incendi in Sicilia in una sola giornata: Canadair in azione a Isnello, nelle Madonie

Incendi anche a Monreale, in contrada Caculla, a Montelepre, in contrada Suvarella, e a Marineo. Incendi anche a Licata, in contrada Galluzzo, Agrigento, in contrada Chimento, Realmonte (contrada Giallonardo) e Santa Margherita Belice (via XV Gennaio).

Ancora roghi a Enna, in contrada Conventazzo, e a Piazza Armerina, in contrada Curve di Franzone, in contrada Bellina e in contrada Bessima. In provincia di Catania colpite Vizzini, in contrada Guzza e in contrada Terra di Bove, e Giarre, in contrada Torrente Macchia. Fiamme a Castelmola, in contrada Monte Veneretta, a Graniti, in contrada Favara, e a Moio Alcantara. Interventi delle squadre antincendio anche a Noto, in contrada Cappello e in contrada Eloro.

Nella foto l'incendio di Isnello (fermo immagine dal video pubblicato su Facebook da Canadair Realforest Firetovirtual)