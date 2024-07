Palermo, blitz antidroga a Brancaccio: nei guai tre fratelli pusher

La polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di droga, smantellando una centrale dello spaccio nel cuore di Brancaccio, all’interno di un grande edificio in cui abitano tre fratelli. A conclusione delle perquisizioni si è proceduto all’arresto in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di uno dei tre ed alla denuncia a piede libero degli altri due. Sono state, invece, sottoposte a sequestro 58 dosi di crack (del peso complessivo di 12,1 grammi), 12 dosi di cocaina (del peso complessivo di 4,6 grammi), 7 dosi di hashish (del peso complessivo di 5,1 grammi), nonché vario materiale utilizzato per la produzione ed il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di denaro, costituita da banconote di vario taglio, di 18.796 euro ritenuta provento delle illecite attività.

Secondo la ricostruzione fornita, il personale della squadra investigativa del commissariato di Brancaccio, a conclusione di una specifica attività d’indagine e di operazioni di riscontro sul territorio, coadiuvato da unità cinofile antidroga, si è recato nell’immobile dove era stato notato un continuo via vai di assuntori di sostanza stupefacente, in contatto con i tre fratelli, tutti con precedenti per droga e sospettati di avere ripreso l’attività di spaccio.