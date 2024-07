Incendi in provincia di Palermo, roghi da Partinico a Villabate: disagi in autostrada

Ancora incendi in Sicilia. Fiamme all'ingresso di Palermo in autostrada, sull'A19, tra il capoluogo siciliano e Villabate. Il traffico per ora non ne sta risentendo e la circolazione stradale non è rallentata, ma qualche rallentamento e disagio per gli automobilisti c'è. Ci sono altri incendi in provincia, con roghi a Gangi, a Partinico nella strada statale 115 vicino ad un supermercato in contrada Raccuglia.

Sulla Palermo-Sciacca a fuoco un furgone, con le fiamme si sono propagate a un canneto. Nelle ultime ore ci sono stati più di 20 incendi in tutta l'Isola con diverse province coinvolte. Interventi dei vigili del fuoco.