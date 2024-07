Roberta uccisa e bruciata a Caccamo, la Cassazione conferma l'ergastolo per Morreale: delitto disumano

Non ha mai manifestato segni di ravvedimento l’imputato, oggi ventiduenne, e non merita alcuna attenuante, nemmeno quelle legate alla giovanissima età e all’incensuratezza: è uno dei passaggi evidenziati dai giudici di merito che, questi tre anni e mezzo, hanno valutato la posizione di Pietro Morreale, oggi condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata 17enne Roberta Siragusa, a Caccamo, dopo che la prima sezione della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Gaetano Giunta.

Il delitto Siragusa maturò nella tarda serata-notte tra il 20 e il 21 gennaio 2021. Roberta non fece rientro a casa e i genitori e il fratello chiesero per prima cosa a Pietro Morreale, allora 19enne, che era uscito con lei quella sera. I due, dopo essere stati con amici, si erano allontanati ed erano rimasti soli. Morreale, che si presentò dai carabinieri con un avvocato, disse inizialmente di non sapere dove fosse la giovanissima fidanzatina, per poi virare progressivamente, di fronte all’evidenza dei fatti, sulla incredibile versione del suicidio, resa dopo avere fatto ritrovare il cadavere. Alle pendici del Monte San Calogero, a Caccamo la ragazza si sarebbe tolta la vita dandosi fuoco e gettandosi in un dirupo. L’esame autoptico smentì questa versione: lei, colpita con una pietra vicino al campo sportivo, venne portata semincosciente e bruciata nei pressi di un dirupo dove poi fu ritrovata. Secondo la ricostruzione del medico legale, Roberta era viva quando venne bruciata.