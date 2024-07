Palermo, indagini chiuse sulla cosca di Brancaccio: rischiano il processo anche tre commercianti che avevano negato di pagare il pizzo

«Il pizzo? Mai avuto richieste, né consegnato denaro agli esattori», avevano dichiarato agli investigatori. Ma adesso tre commercianti rischiano di finire a processo assieme a capi e gregari che controllavano il racket delle estorsioni nella zona di corso dei Mille, allo Sperone e in via Messina Marine, a Palermo. Il procuratore aggiunto Marzia Sabella e i sostituti Francesca Mazzocco, Gaspare Spedale e Giacomo Brandini, hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini e, a breve, potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per 15 persone coinvolte nel blitz del marzo scorso che aveva decapitato i vertici del mandamento di Brancaccio.

A negare la «messa a posto» erano stati Stefano Anzelmo, il gestore del bar Macao di via Sperone, Salvatore Messina, titolare dell’omonimo bar tabacchi di via Messina Marine, e Giuseppe Lo Negro, titolare del ristorante Antichi sapori palermitani, sempre di via Messina Marine. Gli ultimi due sono già imputati nel processo contro i 31 esercenti di Brancaccio che avevano giurato di non avere mai avuto niente a che fare con il pizzo. L’inchiesta aveva squarciato il velo su uno spaccato desolante, svelando anche che il proprietario di una ditta di autodemolizioni aveva chiesto scusa perché non non aveva riconosciuto gli esattori del pizzo e non si era messo a disposizione. E che, in corso dei Mille, c’era una farmacia dove era meglio non andare perché erano tutti «carabinieri» e «Addiopizzo», visto che avevano installato alcune telecamere per «fare la trappola» agli estorsori.