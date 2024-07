La bambina morta nell'incidente di Villabate: i genitori sono andati in ospedale senza chiamare né l'ambulanza né la polizia

L’esame tossicologico su Rosario Brusa e Cetty Guarino, i genitori della bambina di tre anni morta nella notte fra sabato e domenica, in un incidente stradale avvenuto in via Giulio Natta a Villabate, è stato effettuato all'ospedale Buccheri La Ferla e ha dato esito positivo per entrambi: 1,34 lui, 1,25 lei. Risultati che arrivano a poche ore dalla conferma della denuncia in stato di libertà con l'accusa di omicidio stradale piovuta sui due genitori della piccola Aurora Brusa.

Indagini e analisi che dovranno rispondere alle tante domande ancora senza risposta: dalla dinamica a chi realmente si trovasse alla guida della Volkswagen Polo che si è schiantata contro il muro. Punti interrogativi che aleggiano sull’episodio generati dalla decisione presa dai due coniugi subito dopo l'incidente: Brusa e la moglie, infatti, non hanno allertato i sanitari del 118 né le forze dell'ordine. I due si sono diretti verso la struttura ospedaliera del Buccheri La Ferla, che si trova a Palermo, in via Messina Marine. La vettura era ancora in condizione di marciare.