La bimba morta nell'incidente a Villabate, anche la mamma è indagata per omicidio stradale

Anche la mamma della piccola Aurora è indagata. Per la Procura di Palermo, non solo il padre, Rosario Brusa, ma anche la mamma è indagata per omicidio stradale, dopo la morte della bambina di tre anni, nell’incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi a Villabate.

L’uomo perché guidava con un tasso di alcol elevato la sua vettura, una Volkswagen Polo, senza patente e copertura assicurativa, che si è schiantata contro un muro. La donna perché, secondo una prima ricostruzione, era seduta al lato passeggero anteriore dell’auto tenendo la piccola tra le braccia, violando le norme sulla sicurezza. Il corpo della piccola è nel reparto di Medicina legale del Policlinico in attesa dell’autopsia. Sull’accaduto indagano i carabinieri.