Facoltà di Medicina, il ricorso degli studenti dopo i test a Palermo: fissata l'udienza

Sono oltre 3.500 i ricorrenti, assistiti dallo studio legale Leone-Fell & C., che attendono con ansia la decisione dei giudici del Consiglio di Stato, la cui udienza di merito su test di ingresso a Medicina si terrà domani a Roma. Una delegazione di studenti e genitori sarà presente per assistere all’udienza pubblica.

«Il sistema dei Tolc si è rivelato sin da subito inadatto alla selezione dei migliori studenti - spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale nato a Palermo - perché ha prodotto diversi effetti collaterali, come la compravendita dei quiz tra una sessione e l’altra e l’impossibilità di paragonare i test tra i vari candidati poiché non vi era neanche un tetto massimo di punteggio raggiungibile».

Per esempio, due studenti, a parità di numero di risposte esatte date, hanno ottenuto punteggi differenti in base al coefficiente di difficoltà applicato a ciascun quesito. Chi aveva più domande considerate facili è stato penalizzato rispetto agli altri candidati solo per avere avuto la sfortuna di avere un test più semplice.