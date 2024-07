«Un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l'anima»: parla la zia della bambina morta nell'incidente a Villabate

«Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l'anima»: sono parole piene di sconforto quelle di Anna Brusa, la zia della bambina di tre anni morta nell’incidente stradale a Villabate. Anna, che è consigliere comunale a Villabate, ha scelto un post su Facebook per pubblicare un ricordo della piccola Aurora Brusa (nella foto). «Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri. “È la tua fotocopia”, mi dicevano. Il sole della famiglia non può spegnersi così. Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge... ma ultimamente alla luce di tutte le tragedie che accadono mi chiedo perché a rimetterci sono sempre più spesso i buoni e gli innocenti, perché questi non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori, angelo bello».