Osservatorio Asaps: «La guida senza patente deve tornare ad essere reato»

Sulla morte della bambina Aurora Brusa di tre anni, morta nell’incidente stradale a Villabate, si pronuncia anche l'Osservatorio Asaps Associazione sostenitori e amici della polizia stradale con sede a Forlì.

«È la dodicesima piccola vittima della strada nel 2024. Alla guida dell’auto il padre, che aveva bevuto, era senza patente e assicurazione, aggravanti dell’omicidio stradale, nonché comportamenti gravissimi che meritano provvedimenti straordinari che non vediamo all’orizzonte - commenta il presidente Asaps, Giordano Biserni -. Anzi al Senato va a rilento l'approvazione del disegno di legge sulla riforma del codice della strada. Deve tornare reato penale la guida senza patente, troppi gli omicidi stradali commessi da chi la patente non l’ha mai conseguita oppure di chi avuto la revoca per gravi comportamenti alla guida».