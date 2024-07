La strage nella villa di Altavilla, il Dna servirà a confermare l’identità della moglie di Barreca

L’ultima conferma sulla strage di Altavilla Milicia arriverà dal test del Dna che, mercoledì, sarà eseguito dai carabinieri del Ris di Messina su quelli che dovrebbero essere i resti carbonizzati di Antonella Salamone. Gli esperti, che nei giorni scorsi hanno prelevato alcuni campioni biologici dai familiari più stretti per rendere possibile la comparazione, dovranno accertare che effettivamente i pochi residui di ossa - ritrovati in una buca della villetta dove si è consumato il massacro - appartengano effettivamente alla moglie di Giovanni Barreca, uccisa brutalmente al culmine di un rito per la liberazione dal demonio.

Inizialmente l’imbianchino, quando si era consegnato ai carabinieri in preda alla confusione, aveva confessato che il corpo era stato fatto a pezzi e sparso nel terreno circostante, poi aveva cambiato versione sostenendo che il cadavere era stato bruciato. Una tesi convalidata dalla figlia minorenne, unica sopravvissuta, che aveva raccontato che ad aiutare il padre nell’operazione erano stati il fratello Kevin e i due «fratelli di Dio», Sabrina Fina e Massimo Carandente. L’esame richiesto dai magistrati servirà per chiarire definitivamente anche questo punto mentre la sequenza di quanto è accaduto è già stata ricostruita attraverso le evidenze scientifiche incrociate con la confessione della diciassettenne nella relazione del medico legale che ha fatto l’autopsia sulle vittime.