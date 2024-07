Palermo, furti alla scuola Mantegna Bonanno e al reparto di patologia generale del Policlinico

Ladri in azione in una scuola e in un locale del Policlinico di Palermo. Nella scuola Mantegna Bonanno, in via Bologni a due passi dall’aeroporto di Boccadifalco, qualcuno è entrato nel plesso scolastico e ha rubato due computer e messo a soqquadro alcune classi.

Un altro furto nel reparto di patologia generale del Policlinico in corso Tukory. I ladri sono entrati e hanno portato via due computer alcune casse con amplificatore. Poi hanno smontato tre unità esterne dei climatizzatori. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e eseguito i rilievi per trovare utili indizi per risalire agli autori del colpo. Nelle scorse settimane nel reparto erano stati compiuti altri furti.