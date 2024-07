Palermo, i residenti di Mondello contro la discoteca: scrivono una lettera al prefetto

Hanno scritto una lettera indirizzata al sindaco, alle forze dell’ordine e al prefetto per chiedere una soluzione al problema legato alla convivenza tra la discoteca Arena la Sirenetta di via Azalea e i residenti che fino alle 2.30 di ogni notte non riescono a dormire.

«Il locale, pur avendo, forse, tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, sicuramente non tiene conto dei vincoli stabiliti dalla legge in tema di emissioni sonore, considerata anche la circostanza che si tratta di una discoteca a cielo aperto, adiacente a palazzi di civile abitazione», si legge nella lettera. «Infine ci sembra utile segnalare che una parte della pubblica via Azalea (adiacente alla ex distributore di benzina) è stata transennata dai gestori a loro uso esclusivo».