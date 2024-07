Pietra di Billiemi nella passeggiata di Sant'Erasmo a Palermo e area giochi per bambini

Pietra di Billiemi nella parte terrazzata del Foro Italico e doghe di wpc nel tratto ribassato della passeggiata a mare. Sono questi i materiali usati per la ripavimentazione della passeggiata che da sant’Erasmo porta al Foro Italico. Nella zona, è stato creato anche uno spazio ombreggiato, con struttura in acciaio zincato e pergolato in alluminio, con due grandi sedute in pietra.

Adiacente a questo spazio è stata creata un’area per il fitness dotata di attrezzi fissi mentre una porzione della villa a mare, accanto alla terrazza, è stata, invece, destinata ad area giochi per bimbi: entrambe le aree sono state definite con pavimentazione anti-trauma in gomma. È stato realizzato l’impianto di illuminazione ai bordi della terrazza e all’interno della villa, quello di video-sorveglianza e quello di smaltimento delle acque meteoriche. L’arredo urbano comprende anche i cestini per rifiuti per la raccolta differenziata e alcuni alloggi in acciaio per biciclette.