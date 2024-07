Palermo, rubate tre auto del car sharing Amat

Sono state rubate tre autovetture del servizio Car Sharing gestito dall’Amat, l’azienda municipalizzata del Comune di Palermo che si occupa del trasporto pubblico urbano nel capoluogo siciliano. Una è stata vandalizzata.

L’azienda ha presentato denuncia ai carabinieri. I furti sono stati messi a segno in diverse zone del capoluogo. «È un servizio in perdita - spiegano dall’Amat -. Non esiste l’idea di bene comune. Le vetture vengono spesso vandalizzate e danneggiate. Si spende molto in riparazioni. Del resto le auto vengono trattate come gli autobus. Anche questi mezzi vengono presi a colpi di pietra e danneggiati senza il minimo rispetto del bene comune».