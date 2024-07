A Palermo nei locali ex Tirrenia nascerà un innovation hub, Lagalla: «Un luogo di lavoro comune»

«Nascerà nei locali della ex Tirrenia, messi a disposizione dall’Autorità di Palermo, l’Innovation hub del Comune di Palermo, che finanzieremo con circa dieci milioni di euro». Lo ha detto il sindaco alla cerimonia di inaugurazione della nuova passeggiata che collega Sant’Erasmo al Foro Italico.

«Sarà un luogo di lavoro comune e collegiale di imprese e di soggetti che operano nelle tecnologie digitali ed informatiche, in modo tale che si possa ulteriormente rafforzare quella attività che è ben presente a Palermo, cioè di lavoro a distanza su commissioni di aziende estere e che ha portato la città, come rivela un recente studio dell’istituto Tagliacarne, e pubblicato sul Sole 24 Ore, ad essere al terzo posto nella classifica italiana per capacità di reclutamento di competenze digitali».