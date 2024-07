Palermo, tenta di bloccare un ladro nel negozio di un amico: l’altro reagisce e finisce a botte

Un cittadino originario del Bangladesh è stato aggredito in via Maqueda a Palermo e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Civico. L’uomo si è accorto che un giovane stava rubando nel negozio di un amico, commerciante anche lui del Bangladesh. È intervenuto e ha cercato di bloccare il ladro. È nata una violenta colluttazione, che ha provocato il ferimento dell’uomo intervenuto in soccorso dell’amico e anche del presunto ladro. Quest’ultimo, scoperto e picchiato, è riuscito a scappare prima dell’arrivo della polizia. Il bengalese ferito è stato soccorso e portato al pronto soccorso. La prognosi è di 20 giorni.