Il delitto davanti alla discoteca di Balestrate: giudizio immediato per il ventunenne Andrea Cangemi

Giudizio immediato per Andrea Cangemi, 21 anni, accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di Francesco Bacchi, avvenuta davanti ad una discoteca di Balestrate il 14 gennaio scorso (2024) al culmine di una rissa. Fra gli altri otto coinvolti, accusati di rissa aggravata, due sono in attesa del pronunciamento del giudizio, altri due sono in ordinario e in quattro hanno ottenuto l’abbreviato. Cangemi, che si trova agli arresti domiciliari, dovrà comparire in corte d’Assise il prossimo 30 settembre come disposto dal gip del tribunale di Palermo, Antonella Consiglio.

Tra coloro che hanno ottenuto l’abbreviato, anche uno dei minorenni all’epoca della tragedia, oggi nel frattempo divenuto maggiorenne, coinvolto nella furibonda rissa e che avrebbe aggredito più pesantemente Bacchi, colpendolo con violentissimi calci. Lui è ancora collocato in comunità e il tribunale per i minorenni ha respinto l’istanza per la messa in prova del giovane, formulata dal pm e dal legale dell’imputato.