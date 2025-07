Palermo, incidente tra una Smart senza assicurazione e un autobus in via Aurispa

Paura in via Aurispa a Palermo per un incidente tra una Smart senza assicurazione e un bus della linea 134 dell'Amat, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico in città. Nel sinistro è rimasta ferita una passeggera dell'autobus, che è stata trasportata in pronto soccorso per gli accertamenti.

I due mezzi si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Nino Bixio: dopo l'impatto, chi si trovava alla guida della Smart si è dato alla fuga. La vettura, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata priva dell'assicurazione. Il bus ha riportato danni alla carrozzeria. Sul posto sono giunti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per effettuare le misurazioni e ricostruire la dinamica dell'incidente.