Rifiuti abbandonati in una strada a Bagheria: la protesta dei cittadini

Protesta a Bagheria per dei rifiuti abbandonati in via Papa Giovanni. I residenti chiedono l’intervento dell’Amb Nonostante l’impegno dei cittadini c’è sempre qualche indisciplinato che abbandona rifiuti sul territorio. In particolare in via Papa Giovanni sono stati abbandonati, nei giorni scorsi sacchi di rifiuti incontrollati nei pressi della farmacia e di un istituto di credito.

«Ho segnalato un intervento di pulizia – dichiara Alessandra Galatolo – e quindi un potenziamento dei servizi e soprattutto della vigilanza. Non è possibile che dobbiamo sopportare una situazione del genere ed è stato giusto segnalarlo. Adesso aspettiamo l'intervento dell'azienda. Non è la prima volta che succede, e non è più tollerabile». A seguito della segnalazione della cittadina il presidente di Amb Vito Matranga ha inviato una squadra di operai che hanno ripulito la zona.