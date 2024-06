La festa abusiva sull'isolotto: ad organizzarla due fratelli medici di Palermo per il loro compleanno

Ad organizzare la festa sono stati due fratelli medici, che festeggiano il loro compleanno con grandi party sempre molto partecipati. Lo scorso anno hanno festeggiato alla Fiumara d’Arte, in provincia di Messina, altre volte in ville affittate. Quest’anno hanno scelto il lungomare di Isola delle Femmine e poi l’isolotto, che è riserva naturale. Pare che sia stata fatta una comunicazione sulla festa organizzata, ma la direzione della riserva non aveva avuto ricevuto alcun avvertimento.

La festa sull’isolotto di Isola delle Femmine, dunque, non era autorizzata, come hanno accertato i finanzieri del reparto operativo navale della Sicilia che stanno conducendo le indagini. Sono stati identificati una ottantina di partecipanti che sono arrivati sull’isolotto a bordo di alcuni gommoni. Nell’isolotto ci sono alcune zona di riserva assoluta. Gli investigatori stanno verificando in che parte della riserva sono sbarcati alla festa. Se in zona di riserva di tutela assoluta o in quella dove vengono organizzate le visite.

Ieri sera sono intervenute le motovedette della guardia di finanza con squadre a terra. I partecipanti sono stati portati a riva ad Isola e identificati. Si stanno valutando le loro posizioni.