Un palo della luce crolla e aggancia un autobus, incidente in via Libertà a Palermo

Un autobus agganciato da un palo della luce, mentre percorre senza rischio alcuno, la via Libertà a Palermo. Succede anche questo ed è avvenuto oggi, sabato 29 giugno, all'alba all'incrocio con via Archimede. Un settantenne è andato a sbattere con l’automobile contro un palo della luce sradicandolo dal marciapiede mentre un autobus (linea notturno 2) passava ed è stato agganciato dal palo. Tutta colpa di una Peugeot 208 bianca, che procedeva in direzione di piazza Castelnuovo, che è uscita di strada andando ad impattare sul palo della luce fissato sul marciapiede, lato via Archimede. Il palo è stato divelto e il mezzo pubblico che si è trovato a passare in quel momento ha agganciato, pur provando ad evitarlo, il palo che ha sfondato la bussola. Il conducente del bus e i passeggeri stanno bene, mentre chi era alla guida della auto è stato portato all’ospedale Civico ma non ha riportato lesioni.