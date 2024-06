Palermo, auto fuori controllo abbatte un palo della luce: sfondato un autobus

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce che si abbatte su un autobus in corsa. È accaduto questa mattina, sabato 29 giugno, all’alba, in via Libertà, all’incrocio con via Archimede, a Palermo. Protagonista un settantenne che ha riportato lievi ferite mentre l’autista dell’Amat è rimasto illeso.

L’uomo era alla guida di una Peugeot 208 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul marciapiede innescando una reazione a catena, abbattendo il pesante palo dell’illuminazione pubblica. L’autobus, della linea 2, procedeva invece lungo la corsia preferenziale. La parte superiore del palo ha colpito e divelto la bussola posteriore dell’autobus. All’interno, oltre all’autista, c’erano alcuni passeggeri. Tanta paura ma nessun ferito. A soccorrere l’uomo, un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale della sezione infortunistica per ricostruire l’accaduto e accertare la dinamica.