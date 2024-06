I vent’anni di Addiopizzo e quegli adesivi anonimi su muri e pali, gli operai: «Ora pure noi denunciamo»

Quasi vent’anni dopo, per la prima volta due operai hanno testimoniato e si sono costituiti parte civile, assieme al titolare dell’impresa per la quale lavorano ancora adesso. Due operai, due muratori contro gli esattori del pizzo che erano andati a «trovarli» in cantiere. Non certo per una visita di cortesia. Vent’anni dopo quella notte che cambiò la lotta al racket i due dipendenti dell’azienda edile hanno trovato il coraggio di denunciare e anche di prendere parte da protagonisti al processo. Perché da quando l’associazione Addiopizzo disseminò la città di pizzini, bigliettini anonimi che incitavano alla rivolta morale e materiale contro il racket, nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 2004, è passato tanto tempo, le coscienze un po’ sono cambiate, il rifiuto dell’imposizione mafiosa si è fatto strada.

«Si sono avvicinati e ci hanno chiesto di parlare con il responsabile - raccontano oggi gli operai, che hanno chiesto di rimanere anonimi - ma siamo andati subito dai carabinieri. È una scelta che rifaremmo senza problemi. Abbiamo deciso di parlare per dare ai giovani un’immagine migliore della nostra categoria e per rendere orgogliosi i nostri figli». Una scelta, dunque: consapevole, partecipata, coerente. E Addiopizzo c’è, accompagna, assiste, incoraggia, sostiene anche con propri avvocati, senza spese per chi accetta di denunciare i boss.