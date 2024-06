«Sono pentito», dice al gip dopo avere rapinato due uffici postali a Palermo: per lui scatta l'obbligo di restare a casa la sera

Il gip di Palermo ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora in casa nelle ore serali a un uomo di 41 anni accusato di avere rapinato due uffici postali lo scorso aprile, uno in via Enrico Toti e l’altro in corso Calatafimi.

In tutte e due gli assalti si è sfilato troppo presto il cappellino indossato per nascondere la propria identità. Le indagini sono state condotte dai falchi della squadra mobile. Nel primo colpo ha portato via 500 euro, nel secondo 600. Al gip il rapinatore, che ha ammesso di essere stato l’autore dei colpi, ha detto di essere pentito.