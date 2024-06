L'operaio caduto dall'impalcatura a Campofelice di Roccella, forse un malore prima di precipitare

La comunità di Campofelice di Roccella piange un altro morto sul lavoro. Giovanni Terrana, 64 anni, è l’operaio precipitato da una impalcatura e morto nella prima mattinata di oggi. Lascia la moglie e tre figli. Due erano con lui al lavoro in cantiere e hanno assistito impotenti al decesso del padre. I sanitari, giunti velocemente sul posto, hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora, ma purtroppo non sono riusciti a strapparlo alla morte. Terrana stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione su un edificio, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 5 metri.

Probabilmente è stato un arresto cardiaco a stroncare la vita dell’uomo, molto conosciuto e benvoluto in paese. Dopo i rilievi di rito la salma è stata trasferita a medicina legale per l’autopsia, disposta dal magistrato per chiarire se il decesso sia attribuibile a un malore o al volo dall’impalcatura. Sulla vicenda indaga la procura di Termini Imerese.