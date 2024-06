Palermo, di nuovo vandalizzato il centro sociale di Borgo Nuovo

Di nuovo vandalizzato il Centro sociale di piazza Santa Cristina nel quartiere di Borgo Nuovo, a Palermo. La struttura è stata allagata, per via del furto del motorino dell'acqua che ha causato una perdita, sono anche stati divelti i condizionatori d'aria, alcuni armadi di metallo e cassetti sono stati forzati, portati via anche i rubinetti e i tubi dai bagni.

La denuncia arriva da Andrea Aiello (nel video), presidente della Quinta Circoscrizione: «È il terzo episodio di questo genere, è inaccettabile quello che ogni giorno subisce questa struttura, che è un fiore all'occhiello, un simbolo di legalità nel quartiere. Chiederò al sindaco di incontrare l'Iacp (che ha la proprietà dei locali, ndr) per prendere una decisione definitiva. Questo posto deve tornare ad essere un punto di incontro per il territorio».

Il centro sociale venne inaugurato dall'amministrazione comunale nell'ottobre 2022 ed era stato pensato come uno spazio dove giovani e anziani possano giocare, trascorrere il proprio tempo libero o incontrare altri abitanti del quartiere. Una struttura che doveva fare da collettore con altre attività sociali che riguardano anche allo sport, mettendolo a disposizione di associazioni, società sportive ed enti del territorio. All'interno sono stati organizzati anche tornei, recite e il doposcuola per i bambini della zona.