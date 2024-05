Palermo, a Borgo Nuovo protesta contro la chiusura del centro anziani: «Qui siamo una famiglia»

Borgo Nuovo scende in piazza e protesta contro la chiusura del centro anziani. Decine di persone questa mattina (22 maggio) si sono radunati a Palermo, proprio davanti all’edificio Iacp di via Cartiera appendendo striscioni e cartelli di protesta per la decisione assunta dalle istituzioni. La struttura è chiusa dallo scorso 27 aprile per un problema burocratico tra i gestori della struttura e il Comune e in molti sono rimasti senza un punto di riferimento dove poter passare le proprie giornate e socializzare con i 220 iscritti.

«Dicono che facciamo assistenza anziani: non è vero - attacca Matilde Prestigiacomo, fra i soci del centro anziani - le persone continuano a chiamarci e a protestare. Ci accusano che facciamo feste private. Non è così. Siamo una famiglia di 220 iscritti che si riuniscono in eventi gratuiti».

«Nel centro - spiega Andrea Aiello, presidente della quinta circoscrizione - si ospitano anche le scuole per attività culturali. Lo spazio veniva utilizzato dalle associazioni per doposcuola e corsi di inglese. Ritengo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e non può essere distrutto. Il centro diurno di Borgo Nuovo non può fare la fine del centro giovani di via Castellana o degli spazi sportivi di largo Gibilmanna».