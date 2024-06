Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, muoiono un bambino di due anni e una ragazza di sedici

Un bambino di due anni e una ragazza di sedici anni hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto all'alba di questa mattina (23 giugno) sulla Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo per Giacalone. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita anche una donna, trasportata in ospedale.

La dinamica è in via di ricostruzione da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto, che hanno chiuso un tratto della Statale 640 per consentire gli interventi e i rilievi. I mezzi coinvolti, come sempre avvieni negli incidenti in cui si registrano delle vittime, sono stati sequestrati.

Solo un mese fa, il 26 maggio, un motociclista di 33 anni di Sciacca aveva perso la vita sempre sulla stessa Statale, vicino a Santa Margherita di Belice.

video da PartinicoLive