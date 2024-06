La tragedia sulla Palermo-Sciacca, il sindaco di San Giuseppe Jato: «Una famiglia marocchina conosciuta da tutti, siamo a lutto»

«San Giuseppe Jato dopo la notizie del terribile incidente di questa notte è un paese in lutto». Il sindaco Giuseppe Siviglia è scosso dalla notizia della morte di un bimbo di 18 mesi e di una ragazza di vent'anni residenti in in paese, in un incidente stradale sulla Palermo - Sciacca che ha causato anche il ferimento di altre due giovani.

«Quella delle ragazze è una famiglia di origini marocchine ben integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa. La nonna delle ragazze finite in ospedale ha sempre fatto la collaboratrice domestica. Una persona per bene come il nonno che lavora nei mercatini. Sono tutti molto conosciuti in paese e rispettati - aggiunge il sindaco - Sono ben voluti da tutti e hanno legato con la gente del paese. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Da dove stavano tornando. E’ davvero un momento triste per il nostro paese». (Nella foto Selma El Mouakit, una delle vittime)