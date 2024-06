Palermo, sviene per il caldo in corso Calatafimi: salvato dai poliziotti del commissariato

Si è improvvisamente accasciato e non ha più dato segni di vita. A riprendere quel momento drammatico sono state le telecamere del commissariato Porta Nuova, che hanno permesso il salvataggio di un anziano. È successo in corso Calatafimi a Palermo, dove l'uomo è stato immediatamente soccorso dagli agenti.

«Roberta, poliziotta impiegata di servizio al corpo di guardia del commissratiato dalle telecamere interne ha notato l’uomo accasciarsi lungo il marciapiede come colto da un improvviso malore - sèpiegano dalla questura -. Senza esitazione ha chiamato i soccorsi. Dal commissariato sono subito usciti in strada Fabio e Filippo e Giuseppe per soccorrere l’anziano riverso, faccia a terra sull’asfalto. Una donna ha testimoniato di averlo visto svenire all’improvviso. L’uomo respirava, ma non rispondeva ad alcuno stimolo esterno».

A quel punto sul posto è arrivata un'ambulanza del 118: «La volante Porta Nuova ha fatto da apripista per la corsa al vicino pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, dove i medici sono riusciti a stabilizzare i parametri vitali dell'anziano. Giuseppe è fuori pericolo ma resta in osservazione. Un gravissimo calo glicemico lo stava conducendo verso il coma». E ieri mattina i poliziotti sono andati a fargli visita in ospedale: l'uomo non ricorda quello che gli è successo, ma ha ringraziato gli agenti per averlo salvato.