Allerta rossa per caldo e incendi in Sicilia, a Palermo venerdì con temperature fino a 37 gradi

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Domani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi (livello 3, colore rosso). Per la provincia di Palermo, anche per domani, è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità «media» e un livello di allerta di colore arancione.

I consigli alimentari per combattere il caldo

Bere e mangiare correttamente contribuisce ad affrontare l'afa e a ridurre i rischi per la salute dovuti alle ondate di calore, in particolare la disidratazione. Quando fa molto caldo i bambini, le donne in gravidanza e gli anziani possono soffrire di più ed essere più esposti al rischio di disidratazione.

Le dieci regole

1) Bere almeno due litri (otto bicchieri) di acqua al giorno. In estate si perdono minerali con l'aumento della sudorazione e della traspirazione. Per gli anziani è particolarmente importante bere, indipendentemente dallo stimolo della sete. I bambini devono bere di più. Moderare il consumo di bevande con zuccheri aggiunti. Limitare il consumo di bevande moderatamente alcoliche come vino e birra. Evitare le bevande ad alto contenuto di alcol.