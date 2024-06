Palermo, le sbarre del parcheggio non si alzano: caos in piazzale Ungheria

In piazzale Ungheria mancano gli ausiliari del traffico e il parcheggio piomba nel caos. Tutto effetto delle mancate stabilizzazioni e la decisione dell’azienda di rimettere su strada i due operatori che si occupavano del parcheggio adesso senza più custodia.

Sia in entrata che in uscita le sbarre non si alzano e la coda di automobili si fa sempre più lunga. C’è chi deve parcheggiare con urgenza e chi deve uscire per prendere un aereo che parte a momenti: tutti accomunati da un unico destino e scatta la gara di solidarietà.

Chi è abbonato, e lamenta problemi da mesi, prova a sbloccare le sbarre ma con scarso successo. Intanto gli stalli rimangono vuoti. «Da giorni è così - lamenta un cittadino - nessuno risponde al citofono di emergenza, sta diventando un inferno».

A rassicurare gli automobilisti è il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta: «Il guasto è stato riparato, c’è stato un problema nei turni di custodia».