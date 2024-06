Omicidio Samir a Palermo, il testimone punta il dito sui due tunisini

«All’inizio i rapporti con la famiglia Elabed erano cordiali, poi sono arrivati gli screzi. Avevano da ridire su tutto, noi cercavano di evitare ma loro erano spesso aggressivi». Giuseppe Lo Jacono, cuoco e marito della titolare del ristorante Appetì, a Palermo, dove lavorava Badr Boudjemai (nella foto) - l’algerino, noto come Samir, di 41 anni freddato lo scorso 4 novembre in via Roma con tre colpi di pistola - ha puntato il dito contro Aly Elabed Baguera, 32 anni, e lo zio Kamel Elabed di 61 anni nella testimonianza resa ieri nel processo davanti alla corte d’Assise presieduta da Vincenzo Terranova. I due tunisini sono accusati di avere ucciso il cameriere che consideravano un rivale negli affari del loro locale che si trova in via Emerico Amari proprio di fronte a quello della vittima.

Secondo Lo Jacono il movente dell’omicidio risiederebbe proprio nella gelosia nutrita dai loro concorrenti, i quali sarebbero stati disturbati dall’intraprendenza del collega che, grazie alla sua simpatia e professionalità, avrebbe convinto numerose persone a sedersi nei tavoli all’aperto di Appetì. Boudjemai, come Aly Baguera, faceva il «buttadentro», in pratica i due erano in competizione per attirare i clienti e da qui sarebbero nate le liti, tanto forti da poter essere la causa dell’imboscata avvenuta di fronte alle poste centrali di via Roma.