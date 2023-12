Affari e ristoranti dietro l’omicidio di Samir a Palermo, il gip: «È lui l’ideatore dell’omicidio»

Lo zio avrebbe ideato l’omicidio, il nipote sarebbe stato l’esecutore materiale del delitto ai danni di Badr Boudjemai, il cameriere algerino di 41 anni, freddato il 4 novembre in via Roma con tre colpi di pistola. Lo ha messo nero su bianco il gip Elisabetta Stampacchia nell’ordinanza di convalida del fermo di Kamel Elabed di 61 anni, finito in carcere come Aly Elabed Baguera, 32 anni, il tunisino che era già finito in cella ai Pagliarelli con l’accusa di aver sparato a Samir, così come veniva chiamata la vittima da clienti e amici. Quest’ultimo, come il collega tunisino, faceva il «buttadentro» e proprio i dissapori per accaparrarsi i clienti nei due ristoranti adiacenti sarebbero stati il movente del delitto.

In via Emerico Amari, di fronte al porto, la famiglia Elabed era particolarmente temuta, in special modo Kamel: nessuno doveva ostacolare gli affari altrimenti erano botte e minacce. Un episodio successo qualche mese prima dell’assassinio dell’algerino aveva descritto bene il clima che si respirava tra i commercianti della zona. A gennaio i titolari di un negozio di souvenir accanto al ristorante degli Elabed avevano presentato una denuncia raccontando di essere stati aggrediti. Si erano lamentati perché i loro vicini gli avevano messo un cartellone e degli oggetti davanti all’ingresso impedendo così ai clienti di entrare. Ma la reazione fu durissima: Kamel attaccò brutalmente uno dei proprietari colpendolo brutalmente e lasciandolo a terra.

Per chi indaga questo comportamento dimostrerebbe l’indole violenta dell’uomo, imputato in un processo ancora pendente per maltrattamenti in famiglia.

(Nella foto Kamel Elabed e Aly Elabed Baguera, zio e nipote in carcere accusati di aver ucciso Samir)

Un servizio completo di Virgilio Fagone sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi