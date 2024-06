Scontro tra un'auto e una moto in viale Regione: un ferito, lunghe code in direzione Trapani

Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo. Nello scontro tra una moto e un'auto è rimasto ferito l'uomo che viaggiava sul mezzo a due ruote. L'impatto si è verificato in direzione Trapani, all'altezza del Parco Uditore, ed è stato molto violento.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il motociclista: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Le indagini sono in corso. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico: si registrano lunghe code sulla circonvallazione.

Stamattina, 20 giugno, altri due lievi incidenti hanno mandato in tilt la viabilità in viale Regione. Prima il tamponamento tra due auto all'altezza di via Perpignano, poi lo schianto tra un'auto e uno scooter, avvenuto all'altezza di piazzale John Lennon, sulla carreggiata laterale. In entrambi i casi non si sono registrati feriti, ma notevoli disagi per gli automobilisti, rimasti imbottigliati nel traffico.