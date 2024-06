Palermo, si sente male e cade con la bici a mare: chi è l'uomo che ha perso la vita alla Cala

Ha un nome la vittima di ieri pomeriggio alla Cala. Si tratta di Carmelo Monteleone, sessantaquattrenne. L'uomo, carpentiere, al momento della tragedia non aveva documenti e pertanto le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno impiegato più tempo per identificarlo.

Secondo una ricostruzione, supportata anche dalla testimonianza di alcuni presenti, il sessantaquattrenne si trovava in bicicletta sul porticciolo, all'altezza del Centro velico siciliano, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe finito in mare.

I pescatori, vedendo la scena, hanno tentato di salvarlo, gettandosi in acqua e trasportando il corpo sul pontile. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118, i soccorritori per circa un'ora hanno provato a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia, guardia costiera e vigili del fuoco.