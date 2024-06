Messa a soqquadro la sede di una società immobiliare di Palermo, in via Pasquale Calvi, dove qualcuno è entrato dopo aver rotto la porta finestra. Si sta valutando se sia stato portato via qualcosa.

L’allarme è stato lanciato all’apertura dai dipendenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito un sopralluogo.